نقابة العلاج الطبيعى تثمن جهود الدولة فى مواجهة دخلاء المهنة

ثمنت نقابة العلاج الطبيعى جهود الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، حيث وجه باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، مطالباً بتقرير دورى عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة فى هذا المجال المهم، خاصة أنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمى فى مقدمة أولويات الدولة، مشيراً إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية فى هذا الشأن تضم كل الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التى تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

وكانت إدارة العلاج الحر تلقت معلومات عن قيام أحد المواطنين وهو حاصل على مؤهل متوسط بممارسة مهنة العلاج الطبيعى، وعلى الفور توجهت الحملة إلى القرية «محل الشكوى» وتبين وجود مركز للعلاج الطبيعى ووجود لافتات باسم المركز ووجود معمل وعيادة أسنان دون ترخيص، وبالاستعلام تبين تقدم صاحب المركز بأوراق مزاولة للمهنة بإخصائى علاج طبيعى وبالرجوع للسجلات تبين عدم صحتها، وتلاحظ أثناء التفتيش بالمنشأة وجود أدوية ومستلزمات أسنان غير معقمة وسرنجات معبأة ومعدة للاستخدام مجهولة المصدر.