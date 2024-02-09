إصابة شخصين بطلق ناري في مشاجرة ببشتيل فى الجيزة

تعرض سائق وعامل ، للاصابة بطلق نارى في مشاجرة يمنطقة بشتيل بدائرة القسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتوالت النيابة التحقيق .

إصابة شخصين بطلق ناري في مشاجرة بمنطقة بشتيل

وتلقى مدير المباحث الجنائية إخطارا من رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد فيه إصابة شخصين بطلق نارى في مشاجرة.

على الفور انتقل رئيس المباحث والقوة المرافقة له، وبالأنتقال تبين نشوب مشاجرة بين طرفين، طرف اول مجدى، م ٢٨ سنة سائق مصاب بطلق نارى بالفخذ ومقيم بشتيل، ومحمد ي ٣٥ سنة عامل ومقيم بذات العنوان مصاب بكسر بعظمة الساق أثر طلق نارى، طرف ثانى محمد، أ ٤٠ سنة سائق سابق اتهمه في عدة قضايا «هارب» بسبب وجود خلافات ماليه بينهما، حيث حدثت مشادة بين الطرف الأول والثاني قام على اثرها الطرف الثانى بإطلاق اعيرة نارية من سلاح نارى طبنجه بحوزته مما أدى إلى حدوث إصابة الطرف الأول وفر هاربا.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تكثف مباحث اوسيم جهودها للقبض على المتهم.

إصابة أسرة كاملة في حادث مروري بدمياط

كما تعرضت أسرة كاملة للاصابة اثر حادث مروري وقع بالطريق الرابط بين دمياط - رأس البر، مماأسفر عن إصابة أسرة كاملة جراء الحادث،تم نقل المصابين الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري بالقرب من بوابة مدينة رأس البر، عقب اصطدام سيارة ملاكي ودراجة بخارية يقودها شاب برفقة أسرته، وعلى الفور تحركت قوة من قسم شرطة مركز دمياط لموقع البلاغ برفقة سيارات الإسعاف والتي قامت بنقل المصابين إلي مستشفى دمياط العام لتلقي العلاج اللازم، فيما حررت الشرطة المحضر اللازم للواقعة والتحفظ على المركبتين تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.

حسب روايات شهود عيان فإن الحادث جاء نتيحة تجاوز قائد سيارة ملاكي السرعة المقررة، مؤكدين أن السيارة يقودها شاب وقد فقد السيطرة على المركبة نتيجة السرعة الزائدة مما أسفر عن اصطدامه بدراجة بخارية يقودها شخص برفقة أسرته.

وخلف الحادث عن إصابة كلا من وائل زغلول، 40 عاما مصاب بنزيف بالمخ.

وأسماء محمد قريش 25 عاما، مصابة باشتباه كسر، والطفلان على ومحمد مصابان بسحجات وجروح بسيطة.