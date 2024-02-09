الجمعة 09 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شاهد بوستر مسلسل الحشاشين .. رمضان 2024

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الحشاشين، البوستر الرسمي للعمل الذي يقوم ببطولته النجم كريم عبدالعزيز، ومقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

 

شخصية كريم عبد العزيز في الحشاشين

يجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية مؤسس وزعيم طائفة الحشاشين، وتعني هذه في عدة لغات أوروبية "القتل على حين غرة" أو الغدر بالإنسان وطعنه من ظهره.

مسلسل الحشاشين

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض وسامي الشيخ ونور إيهاب وسارة الشامي ونور محمود وعصام السقا ومروان نشأت ومحمد سليمان ومحمد فراج ورياض الخولي وميمي جمال وعبد العزيز مخيون ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إنتاج تامر مرسي ومن إخراج بيتر ميمي.

الحشاشين

آخر أعمال كريم عبدالعزيز

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حول زوجين أولهما شخصية إبراهيم الروبي الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، وزوج نور اللبنانية، وتحدث العديد من المفارقات بسبب ذلك الأمر.

 

يذكر أن “بيت الروبي” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد عبد الرحمن توتة، ومصطفى أبو سريع، ومحمود السيسي وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

مواد متعلقة

عمرو مصطفى يطرح أغنية سايبك .. قريبًا

ميرنا وليد تستكمل الورقة التالتة عقب الانتهاء من تعويذة رشيدة

شيرين عبدالوهاب تعود لـ تريند يوتيوب بأغنية الدهب

أحمد العوضي من كواليس مسلسل حق عرب .. رمضان 2024

تامر حسني في صدارة يوتيوب بـ موضوع رجوعنا

شذى تكشف سر ابتعادها عن الغناء في "واحد من الناس"

فيلم أنف وثلاث عيون يحصد أكثر من 156 ألف جنيه أمس

هيثم نبيل يطلق أحدث أغانيه .. كان لينا ناس
الجريدة الورقية