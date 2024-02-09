قبل البدء في الزراعة.. توصيات ومعاملات مهمة لمحصول النخيل

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرة لزراعة النخيل من أجل الوصول إلى القمة في هذا المحصول الهام خاصًا بأن مصر واحدة من أكبر الدول المنتجة لتمر النخيل حيث تنتج حوالي 18% من حجم الانتاج العالمى والذي يمثل 25% من حجم الانتاج العربى.

محصول نخيل البلح من أهم أكثر المحاصيل التي تطلب عناية في بداية زراعتها لذلك تحرص وزارة الزراعة على إمداد المزارعين بالتوصيات الفنية الهامة خاصة بأننا مقبلين على موسم زراعة النخيل في شهر مارس.

التوصيات الفنية العامة للنخيل خلال الأيام الحالية:

برنامج المكافحة



مكافحة حشرة النخيل القشرية مع بداية ظهور الطلع

إجراء الرشة الثانية لمكافحة مرض خياس طلع النخيل وبأحد المبيدات الفطرية الموصى بها.

أهم العمليات



- عزيق سطح التربة.

- تنظيف الفحول من الأشواك والسعف الجاف.

- الاستمرار بإجراء التكريب وقطع السعف اليابس مع جزء من السعف الأخضر ولدورين على الأقل للتخلص من إعداد كبيرة لبيض حشرة الدوباس.

- جمع التربة حول قاعدة النخلة لغرض التثبيت وتشجيع إخراج الفسائل في السنوات العشر الأولى من الزراعة، وفي حالة الري بالتنقيط تتم إحاطة النخلة بأحواض تنتشر فيها النقاطات، لضمان وصول الماء لجميع جهات النخلة.



التسميد



التسميد بسماد يوريا 1.5كجم للنخلة.



