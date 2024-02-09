"التربية الايجابية وتنمية الأسرة".. محاضرة بثقافة الفيوم 

نظم فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

شهدت الوحدة الصحية بقرية الشواشنة محاضرة بعنوان "التربية الايجابية وتنمية الأسرة "، تحدثت فيها الرائدة الريفية كريمة حسين حول التربية الايجابية للأطفال، وأهمية إحتواء الأسرة لأبناءها، ومراعاة نفسية الأطفال وضمان عدم تعرضهم لأي من أشكال العنف، سواء داخل الأسرة أو خارجها، وأهمية دعم القيم الايجابية والأخلاقية في نفوس الأبناء منذ الصغر.

من جانب آخر، وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت مكتبة الكعابي ورشة فنية من الورق والفوم، بالتعاون مع قسم الجمعيات الثقافية، نفذتها أماني عبد التواب، تم خلالها عمل مروحة ورقية وأشكال مختلفة من الورق.

وبهدف رفع الوعي البيئي ضمن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، نفذت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة فنية لإعادة تدوير خامات البيئة، نفذتها مروة السيد، وفتوح عبد المنعم مسئولي النشاط بالمكتبة، تم خلالها إعادة تدوير لعلب اللبن الفارغة وعمل حامل ورود ديكور بالمنزل، وتم تصميم منظر طبيعي علي شكل فراشات من ورق الكرتون، بحضور عدد من أطفال حضانة تنمية المجتمع بسنورس.

إستمرار أنشطة إجازة نصف العام لتنمية واكتشاف المواهب بثقافة الفيوم..

واستمرارا للأنشطة المقامة خلال إجازة نصف العام لتنمية واكتشاف الموهوبين بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس أمسية شعرية أدارها الشاعر والأديب معوض عثمان، ألقى خلالها عدد متنوع من القصائد فى حب مصر، تلاها اكتشاف الموهوبين في مجال الشعر من رواد المكتبة، فيما واصل قسم الفنون التشكيلية فعاليات ورش تعليم أساسيات الخط العربي والرسم بالقلم الرصاص، تدريب وإشراف أسماء فريد محسن مسئول الفنون التشكيلية، وتم خلالها تعليم الأطفال كتابة بعض الحروف والكلمات، وتحسين الخط وتنسيقه، إلى جانب أساسيات الرسم، والتي استمرت الورش يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع خلال إجازة نصف العام بمكتبة الفيوم العامة.

ونظمت مكتبة جرفس مسابقات ثقافية وألعاب تعليمية مع الأطفال باستخدام إستراتيجية الخريطة الذهنية من خلال العصف الذهني للأفكار، أعدها كل من أسماء أحمد مديرة الموقع، ورضا عبد الحليم مسئولة النشاط، بينما شهدت مكتبة اللاهون ورشة فنية لعمل ماسكات وجه للأطفال، تدريب مشيرة الدفناوي.