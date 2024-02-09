مريم عبد الرسول تحرز برونزية بطولة "Canada Open - G2" للتايكوندو

احرزت لاعبه المنتخب المصرى للبومزا مريم عبد الحميد عبد الرسول، المركز الثالث في بطولة Canada Open - G2 ، والمقيمه بامريكا والتي يتم متابعتها من خلال الجهاز الفني للمنتخب المصرى.



تحرز الميدالية البرونزية ببطولة Canada Open - G2 فى مرحله الجونيور- والتي شارك بها ٢٧٨ لاعب ولاعبة من العديد من الدول وعلى رأسها امريكا وكندا والبرازيل والمكسيك وكوستاريكا.

وفى سياق متصل، قام الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى بتهنئة اللاعب عبد الرحمن محمود لتأهله الي دورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024 بعد حصوله على المركز الأول في التصفيات الأفريقية بالعاصمة السنغالية داكار وزن تحت 70 كجم