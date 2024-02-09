الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

بسبب ارتفاع سعر الذهب .. عاملة تستولى على مصوغات من منزل مخدومتها بمصر الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

  تواصل  جهات التحقيق بالقاهرة،  تحقيقاتها مع ربة منزل وتبين من التحريات أنها وراء سرقة كمية من الذهب من داخل منزل بمنطقة مصر الجديدة ، بسؤال المتهمة بسرقة المشغولات الذهبية قالت في التحقيقات؛ أنها تتابع ارتفاع أسعار الذهب يوميا ، وقررت سرقة مصوغات مخدومتها كى تبيعها في ظل ارتفاع الأسعار،  وأنها كانت تعتقد أن مخدومتها لن تكتشف واقعة السرقة وأنها قامت ببيع المسروقات لصاحب محل ذهب، تحرر محضر وباشرت النيابة التحقيق.

بسبب ارتفاع سعر الذهب .. عاملة  تستولى على كمية من المصوغات من منزل مخدومتها بمصر الجديدة

   البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة مصر الجديدة من ربة منزل قالت فيه أن عاملة لديها قامت بسرقة كمية من المشغولات الذهبية واختفت، بعمل التحريات تبين أن المتهمة تقيم في عين شمس، تم ضبطها واعترفت بواقعة السرقة وبيع المشغولات الذهبية لصاحب محل ذهب، وبمناقشة المتهمة قالت إنها تتابع سوق الذهب وتعلم بارتفاع سعره يوميا فقررت أن تستولى على المصوغات ،تحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمة 4 أيام عقب اعترافها بالسرقة والإرشاد عن المصوغات لدى عميل حسن النية.

جهود مكثفة لكشف غموص  واقعة العثور على جثة أمين معمل مقتول داخل مدرسة بالشيخ زايد

تكثف الأجهزة الأمنية  بمديرية امن الجيزة، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة أمين معمل «مقتولا»، داخل إحدى المدارس في منطقة الشيخ زايد ثانى، حيث تم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير المباحث الجنائية، إخطارا من رئيس مباحث زايد ثاني، يفيد بتلقي القسم بلاغا بالعثور على جثة «جمعة. ك» 46 سنة أمين معمل في مدرسة بدائرة القسم.

وأفاد البلاغ بأن العاملين بالمدرسة عثروا على «أمين المعمل»، ملقى في غرفته مخنوقا بـ«إيشار حريمى»، ولا توجد أي مسروقات أو بعثرة بالمكان، وتكثف مباحث زايد ثاني جهودها لكشف غموض الحادث، بينما تولت النيابة التحقيقات.

 

 

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