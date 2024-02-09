خبير: مصر قدمت 80 % من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

أكد الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، أن مصر قدمت ما يقرب من 80% من المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.

وقال “البرديسي” خلال مداخلة هاتفية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن مصر تفعل ذلك بسبب مسئوليتها تجاه الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن مصر لا تتوقف عن بذل الجهود من أجل مساعدة الأشقاء في فلسطين، ليس في الأزمة الحالية بل على مر السنوات الماضية.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي أشاد بدور مصر من خلال زيارة القيادات الدبلوماسية والأممية لمعبر رفح، حيث رأت بأعينها ما يحدث على أرض الواقع، وكيف مصر ساهمت في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وواصل “البرديسي” أن مصر لا تترك طريقًا إلا وتمشي في فيه بإصرار وحزم، من أجل الوصول لحل للقضية الفلسطينية، ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكمل أ قمة القاهرة للسلام، أسهمت بشكل كبير في التصدي لكل مخططات الكيان المحتل، بتصفية القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى.

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الموقف المصري من الأزمة الراهنة منذ بدايتها اتسم بالوضوح الشديد والمصداقية والتمسك بثوابت موقف مصر السياسية والإنسانية والأخلاقية.

دعم الأشقاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية

وأضاف "فهمي"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "دعم الأشقاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية هو موقف ثابت لمصر لم يتغير على مدار عشرات السنين، وعندما اندلعت الأزمة الحالية منذ 7 أكتوبر، حرصت مصر على إجراء اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف للحث على ضبط النفس والتصرف المسؤول وعدم التصعيد والذهاب إلى تحكيم العقل وإعلاء صوت الحكمة من أجل تغليب المنطقة تداعيات خطيرة".

إمداد القطاع بالمساعدات

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "فيما يتعلق بالمساعدات، فإنه منذ أول دقيقة وعندما ظهر أن هناك احتياج لإغاثة القطاع كان دور مصر في منتهى الوضوح والمباشرة فيما يتعلق بفتح المعبر دون قيد أو شرط على مصراعيه 24 ساعة في 7 أيام بالأسبوع على مدار الشهور الماضية منذ أول دقيقة، ولكن المشكلة أنه فنيا كان يتعذر إدخال المساعدات بسبب القصف على الجانب الآخر، وضغطت مصر من أجل ذلك".