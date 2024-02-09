إحلال شبكة الإنارة بالمستشفي الجامعي فى قنا

تابع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عملية تغيير كابلات شبكة كهرباء مبنى مستشفى الحرم الجامعي بعد اخلاء المرضى مؤقتا لحين الانتهاء من توصيلات الكابلات الجديدة.

وأشار الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن هذه الإصلاحات تأتى فى إطار دعم رئيس الجامعة للمستشفيات الجامعية بخلاف ميكنة المستشفيات الجامعية وتسهيل إجراءات حجز التذاكر الكترونيا وعمل استراحات ومظلات ومقاعد للمرضى المترددين على العيادات.

وأضاف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إنه سيتم قريبا فتح مسجد المستشفى بعد ان تم فرشه بالجهود الذاتية وأيضا الكافتيريا الجديدة ونقطة الشرطة داخل المستشفيات الجامعية.

كما تفقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة خلال جولته اليوم الجمعة، التعديلات الجديدة بالشارع الرئيسى بالجامعة بعد التعديلات الجديدة بتغيير مسار حركة السيارات من والى المستشفى الجامعى من داخل الجامعة تجنبا لحوادث السير.

كما تابع رئيس الجامعة إحلال وتجديد كشافات الإنارة بشوارع الجامعة وامام مداخل الإدارات والكليات.

شهد الجولة مديرى عموم الإدارة الهندسة والامن والعلاقات العامة والمدير الادارى لمستشفيات الحرم والمرزوقى للطوارئ.