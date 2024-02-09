سفير مصر بأستراليا يؤكد حرصه على الاستعانة بخبرات المصريين بالخارج لخدمة الوطن

أعرب السفير هيثم مختار، قنصل مصر الجديد في ملبورن باستراليا، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، شاكرا دعمها والمساندة التي قدمتها في مستهل عمله، مؤكدًا أن خطوط التواصل والتنسيق مع وزارة الهجرة ستبقى مفتوحة طوال الوقت لخدمة مواطنينا في استراليا.

وأضاف السفير هيثم، أن الجالية المصرية في أستراليا جالية متميزة بمختلف شرائحها، وجميعهم لديهم مكانة كبيرة في المجتمع الأسترالي، ولدينا العديد من النماذج المصرية المشرفة والمؤثرة في أستراليا، معربا عن رغبته في التعاون مع الوزارة بشأن الاستعانة بخبرات المصريين بالخارج لخدمة الوطن، في مجال تخصصاتهم.

كما أشاد قنصل مصر الجديد في ملبورن باستراليا، بجهود السفيرة سها جندي في مختلف الملفات ذات الاهتمام البالغ والأولوية القصوى للمصريين بالخارج، وعلى رأسها مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" التي لاقت صدى واسع بين المصريين بالخارج، واستطاع الكثيرون الاستفادة منها، كما يطمح بفتح المبادرة لمدة جديدة رابعة، حتى يتمكن الجميع من الاستفادة منها.

هذا بجانب مبادرة تسوية الحالة التجنيدية والتي لمس مدى اهميتها بالنسبة للمصريين بالخارج بعد انتهاء العمل بها، حيث ان هناك مطالبات عدة بإعادة فتحها مرة ثانية.

جاء ذلك أثناء استقبال السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير هيثم مختار قنصل مصر الجديد في ملبورن بأستراليا، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية في أستراليا، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"

وخلال اللقاء، حرصت السفيرة سها جندي على إطلاع القنصل المصري الجديد في أستراليا على جهود الوزارة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها إعادة إطلاق مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثالثة بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية، حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من القانون، بالإضافة إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج والتي انتهت يوم 14 أكتوبر الماضي، وتعمل سيادتها على إعادة فتحها مرة أخرى بالتعاون مع الجهات المعنية، تلبية لرغبات الكثير من المصرين بالخارج الذين ينادون بإعادة العمل بها مرة أخرى.

التيسيرات للمصريين بالخارج

كما لفتت وزيرة الهجرة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري، لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية من خلال إصدار شهادات دولارية استثمارية بعائد عالي يعد الأعلى على مستوى العالم، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان والاتفاق على الترويج لمشروعاتها خلال الجولات الخارجية كما تم طرح أراضي ووحدات سكنية بتسهيلات مميزة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الطيران من خلال باقة من التخفيضات للمسافرين على شركة "مصر للطيران" من وإلى مصر، مشيرة أيضًا إلى شهادة "معاش بكره بالدولار" التي تعد مطلبًا هامًا لكثير من المصريين، حيث طلبت سيادتها ضرورة متابعة الجميع لصفحات الوزارة للاستفادة من كل هذه الميزات، إلى أن يتم إطلاق التطبيق الإلكتروني خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث سيوفر على جميع المصريين في الخارج التواصل بسهولة والاستفادة من هذه المحفزات دون جهد.