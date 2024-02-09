ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة بضائع متنوعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن .بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25354 طن تشمل : 8731 طن رمل و 16623 طن يوريا .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71495 طن تشمل : 27545 طن ذرة و 350 طن صويا و 12955 طن قمح و 9438 طن خردة و 5395 طن زيت طعام و 5512 طن حديد و 10300 طن سكر .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1511 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 764 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2814 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 88078 طنًا.

بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129266 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2565 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من العين السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5480 شاحنة .