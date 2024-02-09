ورشة عمل "أون لاين" بين مصر والسعودية لتوعية شركات إلحاق العمالة

أكد حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الجمعة، على أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مهارة العامل المصري وزيادة قُدراته التنافسية بالخارج والحفاظ على حقوقه وتوعيته بواجباته، موضحًا أن إستراتيجية وزارة العمل تسير في هذا الإتجاه على قدم وساق.

واستشهد "الوزير" باتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية، التي تشهد تطورات مُستمرة في عملية تنفيذ هذا الهدف، كونها تعتمد على برنامج تحرص "البلدين" على تطبيقه بشكل كامل في أسرع وقت.

وشهد مقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنظيم ورشة عمل"أونلاين" مع مُنسقي برنامج الفحص المهني السعودي، وبحضور مُمثلي أكثر من 20 شركة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بهدف تعريف هذه الشركات ببرنامج الفحص المهني وآليات عمله، وطُرق حث العمالة المصرية على إجراء الاختبارات المطلوبة خلال الفترة التجريبية الحالية ، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين وزارة عمل مصر ، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بناءً على مذكرة التفاهم التى وُقعت بينهما للتعاون في هذا "البرنامج "، بتاريخ 16 أكتوبر 2023 ، والتى استهدفت ضمان حصول العاملين المصريين المهنيين علي المؤهلات والمهارات المطلوبة لأداء المهن التي يعملون فيها، وذلك من خلال إجراء اختبار عملية ونظرية في مجال تخصصهم، بما يُعزز من مهارة العامل المصري وزيادة قدرته التنافسية بالخارج، وعلي صعيد آخر يحرص الجانب السعودي علي تنظيم سوق العمل السعودي وإيقاف تدفق العمالة الوافدة غير المؤهلة لسوق العمل، وتحسين مخرجات السوق.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أن فعاليات ورشة العمل بدأت بكلمة افتتاحية رحبت خلالها د. رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالسادة المشاركين من الجانب السعودي ، ومُمثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، مُؤكدةً على العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيين.

كما تناولت الورشة عرض قدمه بندر الحافي منسق برنامج الفحص المهني بشركة تكامل وهى الشركة المُنفذة لبرنامج الفحص المهني بتكليف من الحكومة السعودية ، وأيضا استعراض الدليل الإرشادي للبوابة التي يتم من خلالها طريقة تسجيل المصريين المقبلين على السفر للعمل بالمملكة لحجز مواعيد الاختبارات، كما جرى استعراض رحلة العامل المصري الحاصل على فرصة عمل بالمملكة منذ بدايتها حتى الالتحاق بعمله بالمملكة ، ثم مناقشة مفتوحة للرد على الأسئلة والإستفسارات المطروحة من المشاركين .

يذكر أن إتفاقية الفحص المهنى دخلت مرحلة التنفيذ بعد التوقيع عليها مباشرة، حيث بدأت فترة الاختبار التجريبية بداية من شهر يناير 2024 والتي تستمر لمدة 3 أشهر أو اختبار 1000 عامل أيهما أقرب هذا ، وقد جرى اعتماد مركز بولاق الدكرور بالجيزة من الجانب السعودي، ويتم حاليا إجراء الاختبارات في المركز بشكل تجريبي على خمس مهن هي "السباكة الصحية، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة، واللحام" .

ودعت "الوزارة" الشباب الراغب في الحصول على شهادة فحص،واختبار مهني، على هذه المهن ،التقديم على المنصة"PACC"،من خلال الرابط: https://svp-international.pacc.sa/home ،وذلك للحصول على شهادة مجانية ،تُعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية..

وشهادات الفحص المهني،واحدة من أبرز بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل المصرية،ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بهدف إرسال عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة على المهن التي تحددها وتحتاجها "المملكة"، حيث أن تلك الشهادات ستؤكد مصداقية المهنة، ومهارة الراغب في السفر فيها ، وذلك للقضاء على الشهادات والصفات المهنية المضروبة التي تُهدد مُستقبل العامل المصري في الخارج، وتجعله لا يعمل بشكل مستدام ،ويُشار هنا إلى أن مُدة سريان شهادة الفحص المهني 5 سنوات،وأن مواعيد الاختبارات الخاصة بمهن الكهرباء، والسباكة يوم الاثنين من كل اسبوع، ومهن اللحام، والنجارة، يوم الثلاثاء من كل اسبوع، ومهن ميكانيكا السيارات يوم الأربعاء من كل اسبوع، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا خلال تلك الأيام ..