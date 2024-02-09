المقاولون العرب 2004 يتصدر مجموعته بفوز مستحق على الإتصالات

في إطار بطولة دوري منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023/2024، استطاع فريق ناشئين المقاولون العرب مواليد 2004 أن يحقق فوزًا مستحقا على فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 1_0 ، أحرز الهدف محمود الخطيب (بيبو) ، وبهذا الفوز المستحق تمكن الفريق من صدارة مجموعته في البطولة.



يتولى المدير الفني للفريق ابراهيم البهنسي ، بينما يعاونه عبدالرحمن حسين كمدرب عام، ويقوم عمرو محمود بالمهام الإدارية للفريق، بينما يشغل الدكتور احمد هانى منصب أخصائي إصابات الملاعب.

المقاولون يهزم الجيش

أنتصر لفريق المقاولون العرب لتحت 13 سنة بنين للكرة الطائرة على نادي الجيش بنتيجة ٢ / ١ في إطار بطولة منطقة القاهرة.

المدير الفني / أحمد جوده، مدرب الفريق كابتن/ مصطفي راضي ، إداري ك حسام الدين محمد.



المقاولون العرب يهزم الصفوة



على ملاعب نادي المقاولون العرب الرياضي، فاز فريق الدرجة الأولى رجال لكرة اليد على فريق نادي الصفوة في إطار فعاليات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد ٢٢ / ١٩.

مدير فني عادل محمود

مدرب الفريق إسلام صابر

مدرب حراس المرمى محمد محرم(كاريكا)

مدير إدارى عرفة فاروق

أخصائي إصابات سامح بدوي.