الأزمات تلاحق تشافي قبل موقعة غرناطة في الدوري الاسباني

يستمر مسلسل الازمات فى ملاحقة هيرنانديز مدرب مادى برشلونة قبل مواجهة غرناطة، في الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الاسباني"الليجا".

حيث أن إدارة الفريق الكتالونى تلقت نبأ سيء ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، بأن لجنة المسابقات رفضت الطعن الذي تقدم به النادى ، من أجل إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها فيتور روكي لاعب الفريق .

وأضافت الصحيفة أن الدليل الذي قدمه الفريق، وهو الفيديو المقدم للإنذار الثانى لا يعد كافيا لإلغاء قرار طرد الحكم للاعب البرازيلي وذلك بسبب التهور الزائد .

و سيكون تشافي مجبرا على مواجهة غرناطة دون فيتور روكي بعد رفض الطعن بسبب إيقافه لمباراة واحدة .

وكان اللاعب قد حصل على إنذارين متتاليين ، قبل طرده من مباراة ديبورتيفو ألافيس، والتي انتهت بفوز البرسا بنتيجة 3-1 في الدوري الإسباني .

وسيخوض فريق برشلونة مواجهته المقبلة أمام غرناطة يوم الاحد المقبل في تمام الساعة 10 مساءًا ضمن في الجولة 24 من الليجا الإسبانية.