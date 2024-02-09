مبابي الغائب الحاضر مع باريس سان جيرمان أمام ليل غدًا.. الحقيقة كاملة

الدوري الفرنسي

ترددت انباء صحفية تداولتها الصحف الفرنسية عن ازمة جديدة تضرب صفوف الفريق الاول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة الغد التى تجمعه أمام ليل في الدوري.

وأشارت الى ان الفريق الباريسي سيخوض مواجهةالدوري الفرنسي غدا أمام ليل مفتقدا خدمات كليان مبامبي نجم الفريق لعدم جاهزيته نظرا للاصابة التى لحقت به مؤخرًا.

وهو ما نفاه لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، أن كيليان مبابي سيكون جاهزا لخوض مباراة ليل، غدا السبت، في الجولة 21 من الدوري الفرنسي.

وقال إنريكي في تصريحاته الصحفية ان مبابي سيكون متواجدا في قائمة الفريق، وجاهز لخوض مباراة ليل.

وأوضح المدرب الإسباني "كيليان لم يشارك في التدريبات الجماعية اليوم لتفادي أي مخاطرة".



وفي نفس السياق، أشار المدرب "نونو مينديس يشارك في جزء من التدريبات الجماعية واقترب كثيرا، لكن لا موعد محدد لعودته، وطالما لم نحصل على موافقة أطباء النادي، فإنه ليس جاهزا".