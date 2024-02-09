وزيرة الهجرة: الجالية المصرية في أستراليا مهمة ونعمل على تلبية مطالبهم الفترة القادمة

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إننا نسعى جاهدين لخدمة الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، بالتعاون والتنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية.

وأشادت وزيرة الهجرة، بالجالية المصرية في استراليا وبعلاقتها القوية بارض الوطن وبحسها الوطني الذي ينعكس في اشتراكها في كافة الأنشطة المجتمعية المرتبطة بدعم الأسر الأكثر احتياجا في اطار المبادرات الرئاسية التي تشرف وزارة الهجرة علي تنفيذ بعضها مثل حياة كريمة ومراكب النجاه وحرص ابنائنا من الجيل الثاني والثالث والرابع علي الاشتراك في الرحالات الي مصر، مشيرة الي اعتزام الوزارة بتنظيم رحلة لأبناء استراليا هذا العام بالتعاون مع القنصلية في سيدني والتي يمكن ان تنضم إليها الجالية والقنصلية في ملبورن.

وأضافت السفيرة سها جندي أن الجالية المصرية في استراليا جالية مهمة، لذلك أكدت على أهمية التعاون في الفترة القادمة والتنسيق فيما يتعلق بتقديم كافة الخدمات وتلبية مختلف المتطلبات للجالية المصرية هناك، مؤكده علي اهتمام مصر بالجاليات التي تعتبرها قوة الدولة الناعمة في الخارج وسفرائها الدائمين.

جاء ذلك أثناء استقبال السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير هيثم مختار قنصل مصر الجديد في ملبورن بأستراليا، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية في أستراليا، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"

وخلال اللقاء، حرصت السفيرة سها جندي على إطلاع القنصل المصري الجديد في أستراليا على جهود الوزارة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها إعادة إطلاق مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثالثة بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية، حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من القانون، بالإضافة إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج والتي انتهت يوم 14 أكتوبر الماضي، وتعمل سيادتها على إعادة فتحها مرة أخرى بالتعاون مع الجهات المعنية، تلبية لرغبات الكثير من المصرين بالخارج الذين ينادون بإعادة العمل بها مرة أخرى.

التيسيرات للمصريين بالخارج

كما لفتت وزيرة الهجرة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري، لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية من خلال إصدار شهادات دولارية استثمارية بعائد عالي يعد الأعلى على مستوى العالم، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان والاتفاق على الترويج لمشروعاتها خلال الجولات الخارجية كما تم طرح أراضي ووحدات سكنية بتسهيلات مميزة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الطيران من خلال باقة من التخفيضات للمسافرين على شركة "مصر للطيران" من وإلى مصر، مشيرة أيضًا إلى شهادة "معاش بكره بالدولار" التي تعد مطلبًا هامًا لكثير من المصريين، حيث طلبت سيادتها ضرورة متابعة الجميع لصفحات الوزارة للاستفادة من كل هذه الميزات، إلى أن يتم إطلاق التطبيق الإلكتروني خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث سيوفر على جميع المصريين في الخارج التواصل بسهولة والاستفادة من هذه المحفزات دون جهد.

