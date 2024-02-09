قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الدوري الاسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن القائمة النهائية لمباراة جيرونا بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: كيبا-لونين- دييجو بينتيرو

خط الدفاع: كارفاخال-ياكوبو-لوكاس فاسكيز-فران جارسيا-روديجير- ميندي

خط الوسط:بيلينجهام -كروس-مودريتش-كامافينجا-فالفيردي-سيبايوس-اردا جولر-تشواميني

خط الهجوم: فيني- رودريجو- خوسيلو-براهيم دياز

ويواجه ريال مدريد نظيره جيرونا مساء غد السبت، في تمام الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب العام برصيد 58 نقطة، بينما يحتل جيرونا وصافة الترتيب برصيد 56 نقطة، في انتظار لقاء الحسم يوم السبت المقبل.