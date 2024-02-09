الجمعة 09 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الدوري الاسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن القائمة النهائية لمباراة جيرونا بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: كيبا-لونين- دييجو بينتيرو

خط الدفاع: كارفاخال-ياكوبو-لوكاس فاسكيز-فران جارسيا-روديجير- ميندي

خط الوسط:بيلينجهام -كروس-مودريتش-كامافينجا-فالفيردي-سيبايوس-اردا جولر-تشواميني

خط الهجوم: فيني- رودريجو- خوسيلو-براهيم دياز

 

ويواجه ريال مدريد نظيره جيرونا مساء غد السبت، في تمام الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب العام برصيد 58 نقطة، بينما يحتل جيرونا وصافة الترتيب برصيد 56 نقطة، في انتظار لقاء الحسم يوم السبت المقبل.

 

 

الجريدة الورقية