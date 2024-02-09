مصرع طفل وإصابة شاب في انقلاب دراجة نارية بالفيوم

لقي طفل بالفيوم مصرعه وأصيب شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة الفيوم الجديدة وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى العام ,واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ، مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور مركز شرطة مدينة الفيوم الجديدة ، بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجه ناريه "موتوسيكل " ووفاة طفل واصابة شاب.

انتقلت اجهزة الأمني وسيارات الإسعاف الى موقع الحادث وتبين انقلاب دراجة نارية بمدخل مدينة الفيوم الجديدة ، ومصرع طفل" مجهول" عمره حوالي 7 سنوات ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، تحت تصرف النيابة العامة، وأصيب «أشرف . س »، 30 عاما، وحالته خطرة ، وتم نقله إلى المستشفي ، لتلقي العلاج.

تم تحُرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق استقبل قسم الطوارئ فى مستشفى الفيوم العام، طفلين شقيقين من قرية سيلا ، بدائرة مركز الفيوم، مصابين بـحالة« إعياء وقيئ»، ادعاء تسمم اثر تناولهم شيبسي.اجريت لهم الاسعافات الاولية واخطرت النيابة التى تولت التحقيق

تلقى مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من مامؤر مركز شرطة الفيوم ، باصابة طفلين بحالة تسمم اثر تناولهم شيبسي. انتقلت اجهزة الامن الى المستشفى وتبين اصابة «م .ك » 9سنوات، وشقيقه " " ح . ك " 11 سنه ويقيمان بناحية قرية سيلا ، بدائرة المركز , وتبين من تحريات المباحث أن الأب اشترى منذ فترة كبيرة كيس شيبسي ولم يقترب منه أحد، وحين تناوله الأطفال صباح اليوم الجمعة، أصيبوا بحالة إعياء شديدة تطلبت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتبين من التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

تم تحرير المحضراللازم، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.