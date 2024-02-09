إزالة 54 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

شنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة البحيرة، حملاتها لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية أملاك الدولة، بنطاق 13 مركز، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 ،عن إزالة 54 حالة تعد بإجمالى مساحة بلغت 5880 متر مربع.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، علي تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة ،لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ، والتصدي لأي شكل من التعديات، وذلك ضمن الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.

ووجهت نائب محافظ البحيرة ، بضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة ،وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

وشددت نائب المحافظ بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.