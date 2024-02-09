أعمال مسح وتمهيد لشوارع أبومناع بحري بدشنا

شنت الوحدة المحلية لقرية ابو مناع بحرى التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، برئاسة محمد المغربي رئيس قرية ابومناع بحرى، أعمال مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بقرية أبومناع بحري، وذلك وبواسطة معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ( اللودر-الجريردر-وعربية المياه)تيسيراً للحركة المرورية على المواطنين.

وذلك فى إطار سعى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بقيادة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، لتذليل كافة العقبات، لسرعة إنجاز الأعمال، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، وخلق طرق مرورية ميسرة أمام حركة المواطنين.

و أوضح محمدالمغربي أن حملة اليوم أسفرت على رفع القمامة ورش وتسويه وتمهيدالطرق الرئيسية والفرعية التي تعوقوا الحركة المرورية.

وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا واستمرارا للأعمال التى تتم على أرض الواقع والتى تستهدف صالح المواطنين والتيسير عليهم، مؤكدًا بضرورة التواصل الفعال مع المواطنين وسرعة الاستجابة لاى شكوى او مطلب لاى مواطن طالما يصب فى المصلحة العامة والمتابعة الميدانية المستمرة من قبل رؤوساء المراكز والمدن لسير العمل وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.