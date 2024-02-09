مصر وقبرص.. شراكة تاريخية استراتيجية ومستقبل مثمر

عكست زيارة سامح شكري، وزير الخارجية، التي أجراها أمس الخميس، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، الرغبة المشتركة لدى البلدين للتعاون الاستراتيجي وفتح مجالات استثمارية جديدة.

وكان قد استقبل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وزير الخارجية سامح شكري، وأجرى الطرفان مباحثات عديدة في أكثر من ملف، سواء على مستوى البلدين أو التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الانتهاكات التي يتعرض لها قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي، أو تطورات الوضعفي منطقة البحر الأحمر .

وتطلع الطرفات إلى الارتقاء بالروابط والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات الشعبين الصديقين.

وعلى كافة المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية شهدت مصر وقبرص تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، ما أسهم بشكل كبير في صياغة الرؤى المتقاربة حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية - خلال اللقاء مع الرئيس القبرصي - عن تطلع القاهرة لاستشراف المزيد من المجالات الجديدة للتعاون المشترك، والعمل سوياً لتطوير أوجه التعاون القائم بما يجعل منه نموذجاً يحتذى به في مجال علاقات التعاون بين الدول الصديقة.

ومن جانبه، أكد الرئيس القبرصي خريستودوليدس حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الراسخة مع مصر، ومواصلة تفعيل وتعزيز مختلف أطر التعاون التي تجمع البلدين.

وشدد على أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه خلال زياراته المتعددة للقاهرة خلال العام الماضي، ولقاءاته المثمرة مع الرئيس السيسي، من رؤى للارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وترجمتها إلى تعاون ملموس يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وأكد الطرفات على التنسيق الوثيق على المستوى السياسي حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتعاون في المحافل الدولية، وخاصة في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمتوسط، وتبادل التأييد في الترشيحات لعضوية اللجان الدولية المختلفة يؤكد عليه مسئولو البلدين في المناسبات العديدة.

وفي النهاية كانت مصر هى الوجهة الإقليمية الأولى والثانية بعد اليونان التي يقوم الرئيس القبرصي بزيارتها في شهر إبريل الماضي بعد انتخابه لقيادة بلاده.