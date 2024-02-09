الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شاهد.. البرومو التشويقي لمسلسل "الكبير أوي 8"

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي

طرحت منذ قليل، منصة watch it الإلكترونية برومو تشويقي للجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، بطولة النجم أحمد مكي.

ومن  المقرر طرح مسلسل "الكبير أوي" في الموسم الرمضاني المقبل 2024، وسيطرت عليه الكوميديا بشكل كبير.

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أبطال مسلسل الكبير أوي

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وكان حقق الموسم السابع من مسلسل الكبير أوي، نجاحًا كبيرًا وسط باقي الأعمال الكوميدية التي عرضت في السباق الرمضاني الماضي 2023.

 

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