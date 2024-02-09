ندوة توعوية لأئمة بلبيس عن أهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على البيئة

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية، قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، بتنظيم ندوات توعوية لائمة وخطباء مساجد مدينة بلبيس، وذلك خلال اجتماعهم الدوري لتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة، ونشر رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي، لتحقيق الأمن المائي المستدام.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهدف من تنظيم الندوة، هو نقل هذه الرسائل التوعوية المتضمنة التعريف بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب في الحياه اليومية، وكذلك الحفاظ على شبكات الصرف الصحي والبيئة من التلوث للمواطنين، من خلال خطبة الجمعة والفعاليات الدينية المختلفة.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف في تنظيم الندوات التوعوية للأئمة والخطباء، لتعريفهم بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها، كمورد هام ورئيسي للحياه وتفعيلا لدور الائمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية، وصولا لتحقيق الأمن المائي المستدام.