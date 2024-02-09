سفير مصر في براج يستعرض مع وزير الخارجية التشيكي تطورات أزمة غزة

شارك محمود عفيفي، سفير مصر لدى التشيك، في اللقاء الذي جمع سفراء المجموعة العربية في براج وعدد من سفراء الدول الإسلامية بوزير الخارجية التشيكي "يان ليبافسكي"، وهو اللقاء الذي شهد تناول تطورات أزمة غزة وتداعياتها.

استعرض السفير المصري خلال اللقاء موقف مصر من تطورات الأزمة والجهود الكبيرة التي تبذلها على كافة المستويات من أجل احتواءها عبر السعي للوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار، والوقوف أمام الانتهاكات الجسيمة المتعددة التي يتعرض لها سكان القطاع نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، ومن بينها التهجير القسري للسكان.

ونوه إلى الجهود المصرية المكثفة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام للمتضررين، ومساندة عمل آلية الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية التي نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٢٧٢٠ على إنشاءها للتعامل بشكل عاجل مع الوضع الإنساني الحرج في قطاع غزة.

حرص أيضاً السفير عفيفي على تأكيد التزام مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مع الإشارة إلى محورية التزام المجتمع الدولي بإعمال حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، والتطلع للحصول على تأييد جمهورية التشيك للخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، أخذاً في الاعتبار عضويتها أيضاً في الاتحاد الأوروبي، والذي يعد أحد الأطراف الرئيسية الفاعلة في ساحة العلاقات الدولية.

من جانبه، أعرب الوزير التشيكي عن تقديره للجهود الكبيرة والنشطة التي تبذلها مصر في التعامل مع هذه الأزمة، خاصةً على الصعيدين السياسي والإنساني، ومع الأخذ في الاعتبار محورية الدور المصري في هذا الصدد على الصعيدين الإقليمي والدولي.