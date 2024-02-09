افتتاح مسجد الغفران بقرية أبو العزائم بسيدي سالم

بتكلفة 7 مليون جنيه

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الجمعة، إفتتاح مسجد الغفران بقرية أبو العزائم بتفتيش سيدى سالم، على مساحة 520‪م2، وبتكلفة 7 مليون جنيه، فضلاً عن انطلاق قافلة دعوية كبرى بمسجد العيسوية الكبير بمركز سيدي سالم، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك بحضور فضيلة الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير شئون الإدارات، والدكتور محمد عيسى، مديرإدارة سيدي سالم شرق، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث انطلقت فعاليات القافلة الدعوية الكبرى من مسجد " العيسوية الكبير" التابع لإدارة أوقاف سيدي سالم شرق، وقد تحدث جميع أعضاء القافلة الدعوية بصوت واحد حول موضوع: "جبر الخواطر وأثره في تقوية الروابط والعلاقات الاجتماعية "، بمشاركة مجموعة من علماء أوقاف كفر الشيخ.

وقامت هذه القافلة ببعض الأنشطة الدعوية المهمة منها: عقد مقرأة القرآن الكريم الائمة بمسجد العيسوية الكبير ، مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد الكبير بالعيسوية ، البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد العيسوية.

أكد وكيل وزارة الأوقاف الشيخ عطا بسيونى، أن جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أى مخالفات، داعياً الله تعالى أن يديم علينا نعمة افتتاح المساجد وتعميرها وتشيدها والحفاظ عليها، كما نسأله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.