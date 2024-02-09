من هو أولكسندر سيرسكي قائد الجيش الأوكراني الجديد.. الجنرال المهووس بالانضباط ؟

استبدل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائد الجيش الأوكراني الجنرال فاليري زالوغني، بقائد القوات البرية الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي.

وبسبب الحرب الروسية والأوكرانية التي مازالت مستمرة، يعتبر هذا التغيير مجازفة كبيرة، في ظل الأفضلية العسكرية على الأرض لروسيا في الحرب بين البلدين.

بعد إقالة زالوغني الملقب بـ"الجنرال الحديدي" ، والذي يتمتع بشعبية واسعة، أصبح الأمر بمثابة ضربة لمعنويات القوات على جبهة طولها ألف كيلومتر.

فمن هو جنرال أولكسندر سيرسكي القائد الجديد للجيش الأوكراني؟

ولد سيرسكي عام 1965 في الاتحاد السوفيتي، والتحق بمدرسة القيادة العسكرية العليا في موسكو وخدم في سلاح المدفعية السوفيتي، معروف بأنه مخطط مهووس ويتمتع بانضباط صارم، وشغل منصب قائد للعمليات في شرق أوكرانيا ولعب دورًا مهمًا في حرب عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.

كما لعب دورًا رئيسيًا في بعض أكبر انتصارات أوكرانيا في حربها مع روسيا، بما في ذلك الإشراف على الدفاع الناجح عن العاصمة في الأيام الأولى للغزو، وكان قائدًا للقوات البرية الأوكرانية.

سيرسكي البالغ من العمر 58 عامًا، ينسب له الفضل في تنظيم الدفاع عن كييف منذ فبراير 2022، وحصل على جائزة بطل أوكرانيا، وهي أعلى وسام في البلاد، لدوره في صد تقدم موسكو نحو العاصمة.

قاد سيرسكي عملية باخموت، التي كانت الأطول والأكثر دموية في الحرب والتي تعرضت لانتقادات بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها القوات الأوكرانية، إلا أن تكتيك تثبيت القوات الروسية في مدينة تعدين الملح ذات الأهمية الاستراتيجية، استنزف أيضًا القوات والموارد الروسية، مما أدى إلى إضعاف قدرتها على تحقيق اختراقات كبيرة في أماكن أخرى.