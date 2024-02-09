إصابة طفلين شقيقين في الفيوم بحالة تسمم إثر تناولهم شيبسي

استقبل قسم الاستقبال والطوارئ فى مستشفى الفيوم العام، طفلين شقيقين من قرية سيلا ، بدائرة مركز الفيوم، مصابين بـحالة« إعياء وقيئ»، ادعاء تسمم اثر تناولهم شيبسي.اجريت لهم الاسعافات الاولية واخطرت النيابة التى تولت التحقيق

تلقى مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من مامؤر مركز شرطة الفيوم ، باصابة طفلين بحالة تسمم اثر تناولهم شيبسي. انتقلت اجهزة الامن الى المستشفى وتبين اصابة «م .ك » 9سنوات، وشقيقه " " ح . ك " 11 سنه ويقيمان بناحية قرية سيلا ، بدائرة المركز , وتبين من تحريات المباحث أن الأب اشترى منذ فترة كبيرة كيس شيبسي ولم يقترب منه أحد، وحين تناوله الأطفال صباح اليوم الجمعة، أصيبوا بحالة إعياء شديدة تطلبت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتبين من التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

تم تحرير المحضراللازم، وجاخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم لقي مواطن بالفيوم مصرعه واصيب 5 اخرين إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة – اسيوط ، تم نقل الجثة والمصابين إلي المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بورود إشارة من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي محمله بالركاب بطريق اسيوط الصحراوي الغربي قبل كبري ابوصير ، باتجاه الفيوم ووجود جثة ومصابين.

انتقلت اجهزة الأمن و 6 سيارات اسعاف إلى موقع الحادث وتبين الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة واختلت عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطره على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في وفاة شخص وإصابة 5 آخرين .

نقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وتم نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، وتراوحت إصاباتهم بين كسور وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسد.

تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.