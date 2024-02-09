سفير روسيا بتل أبيب: العلاقات مع إسرائيل ليست في أفضل حالاتها

سفير روسيا في إسرائيل أناتولي فيكتوروف، إن العلاقات بين الدولتين ليست في أفضل حالاتها، بسبب التصعيد المستمر للصراع في الشرق الأوسط.

وحسب روسيا اليوم، شدد السفير، على أنه رغم كل الخلافات القائمة، يلتزم الجانبان بمواصلة الحوار البناء.

وأضاف السفير: "كانت إسرائيل دائما وستظل شريكا مهما لروسيا في منطقة الشرق الأوسط. ولكن رغم ذلك، العلاقات الآن ليست في أفضل فتراتها. رغم كل الظروف والخلافات القائمة، تلتزم روسيا وإسرائيل بالحفاظ على الطبيعة البناءة للعلاقات الثنائية، مع مراعاة المصالح الوطنية للدولتين".

وأشار السفير إلى أنه حتى بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، يستمر الحوار بين الدولتين على كافة المستويات، بما في ذلك أعلى المستويات.

وقال: "بعد 7 أكتوبر 2023، تم مرتين الاتصال الهاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – في 16 أكتوبر و10 ديسمبر.

ويتم الحفاظ على الاتصالات من خلال مجلسي الأمن ووزارتي الدفاع والإدارات الأخرى في البلدين. ونواصل نحن الدبلوماسيون التعاون بنشاط مع زملائنا الإسرائيليين على مختلف المستويات".

ونوه السفير الروسي بتطابق موقفي البلدين بشأن العديد من القضايا، ومن بينها الحفاظ على الذاكرة التاريخية والتصدي لمحاولات إعادة كتابة التاريخ ومراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية، فضلا عن إدانة معاداة السامية وشجب كراهية الأجانب والتمييز العنصري.