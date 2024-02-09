محافظ القاهرة: نموًا سريعًا لقاعدة المستخدمين لمشروع كايرو بايك

تجاوز عدد مستخدمي كايرو بايك حتى الآن الـ ٢٥ ألف مستخدم ..

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن بيانات الرصد والمتابعة لمشروع "كايرو بايك" خلال الفترة الماضية أوضحت نموًا سريعًا لقاعدة المستخدمين حيث لقيت المنظومة اقبالًا كبيرًا وتجاوز عدد مستخدمي كايرو بايك حتى الآن الـ ٢٥ ألف مستخدم منذ عمل المشروع فى سبتمبر الماضى من زوار وقاطنى القاهرة ومنطقة وسط المدينة والسائحين المترددين عليها ، كما أبدي المواطنون من مستخدمي كايرو بايك رضاءهم عن المنظومة بالشكل الجديد

الدراجة ليست فقط وسيلة للتنقل ولكن أيضاً رمزًا للتغير الثقافي الإيجابي

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المشروع الهام للمحافظة، يأتى فى إطار إيمان محافظة القاهرة بأن الدراجة ليست فقط وسيلة للتنقل ولكن أيضاً رمزًا للتغير الثقافي الإيجابي حيث تعد وسيلة تنقل صديقة للبيئة، ولها آثار إيجابية على المجتمع والبيئة، كتخفيف الإزدحام المروري، وتحسين الصحة العامة، وتوفير تكاليف النقل، وتقليل إنبعاثات الكربون ، ودعم السياحة .

وأكد محافظ القاهرة أن هدفنا نشر ثقافة استخدام الدراجات فى القاهرة وربطها بوسائل المواصلات لأنها أحد الوسائل الهامة لتعزيز النقل منخفض الكربون في المدينة من أجل مستقبل أكثر استدامة وصداقة للبيئة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المشروع يعمل بصورة جيدة ويلقى اقبالًا من المواطنين ، كما تم تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذى كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات .

وأشار محافظ القاهرة أن المشروع يضم حاليًا 25 محطة توفر ٢٥٠ دراجة تمثل المرحلة الأولى من المشروع .

و مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" والذى يمثل أحد أهم وسائل النقل الحضري فى نطاق منطقة وسط المدينة تم تنفيذه طبقًا للشروط الفنية التى تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة محافظة القاهرة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، ومؤسسة دروسوس(Drosos) ، ودعم فني من معهد سياسة النقل والتنمية(ITDP) وتشغيل محلي من قبل شركة بدل للدراجات التشاركية (Baddel) .

وشارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فى الجولة الميدانية بالدراجات التى نظمتها محافظة القاهرة بالتعاون مع معهد سياسة النقل والتنمية(ITDP) ، وشركة سانوفى مصر بمنطقة وسط المدينة صباح اليوم من أجل تجربة التحديات التي يواجهها راكبو الدراجات يومياً وتحديد الفرص لتخطيط وتحسين البنية التحتية لركوب الدراجات في القاهرة وتنفيذها كجزء أساسى من مشاريع تطوير الطرق الجارية.