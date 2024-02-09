قبل موقعة دوري الأبطال.. مبابي يُثير مخاوف باريس بإصابة مقلقة

تسبب النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، حالة من القلق والمخاوف في صفوف الفريق الفرنسي.

تغيب النجم الفرنسي عن حصة تدريب باريس سان جيرمان (الخميس)، بعد يوم واحد من الإصابة الشديدة التي تعرض لها، في الكاحل خلال مباراة الكأس ضد بريست، على ملعب حديقة الأمراء.

وتعرض مبابي لتدخل قوي من ليليان براسييه لاعب بريست، بعد مرور ساعة من انطلاق مباراة الكأس، التي حقق فيها باريس التأهل إلى ربع النهائي.

بعد ذلك التدخل تعرض لاعب الفريق المنافس للطرد، وبقي الفرنسي على أرضية الملعب متألمًا لبضعة دقائق، وأكمل النجم لعب المباراة التي سجل فيها الهدف الأول للفريق، وشارك في اللعب حتى نهاية المباراة.

وخضع مبابي البالغ من العمر 25 عامًا لفحوصات طبية، لتحديد خطورة إصابته.

ويخطط الفريق للحفاظ على نجمه بعيدًا عن الملاعب والسعي لشفائه بالكامل، بهدف المشاركة في مباراة ريال سوسيداد في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يستضيف الفريق الفرنسي، سوسيداد في ذهاب دور الـ 16 الأبطال يوم الأربعاء المقبل.

في الوقت الحالي، يبدو أنه من غير المحتمل أن يشارك مبابي، في المباراة المقبلة ضد ليل، في الدوري الفرنسي يوم السبت.