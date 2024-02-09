أهالي المحتجزين الإسرائيليين يطلبون الاجتماع مع نتنياهو وكابينت الحرب

طلب أهالي المحتجزين الإسرائيليين، اليوم الجمعة، الاجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و"كابينت" الحرب في غزة لمعرفة مصير ذويهم في القطاع.

وحسب سبوتنيك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن أهالي المحتجزين بعثوا برسالة إلى أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للحرب على غزة "كابينيت الحرب" ونتنياهو يطالبون فيها بالاجتماع بهم.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن أهالي وذوي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة يطلبون من "كابينيت الحرب" معرفة مصير ذويهم ومستقبل المفاوضات مع الحركة الفلسطينية بشأنهم.

وفي السياق نفسه، نقلت إسرائيل ما يزيد على 350 جثة من غزة منذ بداية الحرب على القطاع للتحقق ما إذا كان من بينهم محتجزون، حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نقلت إسرائيل نحو 350 جثة من القطاع للتحقق مما إذا كانوا محتجزين إسرائيليين.