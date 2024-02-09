مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 146 منشأة غذائية

شنت إدارة مراقبة الأغذية خلال بالدقهلية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى بالدقهلية حملات تفتيشية على 146 منشأة غذائية تبين أن 33 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

واعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 83 محضراً و سحب 60عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام684 كيلو من أغذية متنوعة و 125 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

وفى سياق متصل قام مكتب الأغذية المركزي بإدرة المنصورة بحملات مكثفة علي المطاعم واماكن تجهيز الماكولات والكافيهات ومصنع تعبئة المواد الغذائيةحيث أسفر المرور علي 22منشاة عن تحرير عدد 19محضر جنحة صحية منها 7محاضر لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشات وغلق منشاتين لوجود خطر داهم من استمرار التشغيل

كما تم سحب عدد 8عينات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى و اعدام 215كيلو اغذية مختلفة بالإضافة الي اعدام 15لتر زيت محروق 120مشروب عصير مختلف الأنواع مجهول المصدر

وذلك بناء على تعليمات السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.