أسعار اللحوم والطيور اليوم الجمعة 9 فبراير بالفيوم

شهدت أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن بمحافظة الفيوم اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير، إستقرار الأسعار، لدى الجزارين ومنافذ بيع الطيور الحية والمجمدة.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 375 إلى 400 جنيها، مع وجود أكثر من تسعيرة لدى الجزارين في الشارع الواحد، وعدم الإلتزام بتسعيرة واحدة في الأسواق.

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 97 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 8 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 90 جنيه والساسو 112 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 115 جنيها.

إنخفاض طفيف في الأسعار وكيلو البانيه ب195 جنيها في الفيوم

وفي أسواق الطيور بلغ سعر كيلو الرومي 130 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 125 جنيها والبط المولار بمبلغ 108 جنيها والبط البيور والفرنساوي 105 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 195 جنيه، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 105 جنيها وبدون العظم بمبلغ 115جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 90 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 100 جنيها والهياكل 55 جنيها والأجنحة 63 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 120 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب125 جنيها، بينما سجل سعر البيض 135 جنيها للكرتونة.

وأفاد تجار الدواجن البيضاء أن زيادة أسعار الأعلاف تسببت في إرتفاع الأسعار خلال هذه الفترة نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج بمزارع تربية الدواجن، وبدأ تزايد أسعار الدواجن تلقائيا عقب زيادة أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى تحكم العرض والطلب في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع، ومن ثم ارتفاع الأسعار. وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إرتفاعا ملحوظا في الأسبوع الماضي، مما تسبب في إرتفاع أسعار الدواجن تلقائيا، بحوالي 30 جنيها في الكيلو الواحد مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء بحوالي 70 جنيها في الكيلو، بعد إرتفاع أسعار اللحوم القائم في الأسواق إلى 177 جنيها للكيلو.

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية.