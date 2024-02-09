ملعب المملكة أرينا يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

دخل ملعب "المملكة أرينا"، الذي يُعد معقل الهلال السعودي، إلى سجله "جينيس" للأرقام القياسية بفضل رقمين تاريخيين.

يُعد "المملكة أرينا" هو أكبر ملعب كرة القدم مغطى في العالم من حيث المساحة والأكبر من حيث القدرة الجماهيرية.

قبل بدء مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض، صرحت ممثلة موسوعة "جينيس" أن "المملكة أرينا" أصبح أكبر ملعب كرة قدم مغلق في العالم من حيث المساحة، حيث وصلت إلى 37991 مترا مربعا.

ملعب المملكة أرينا

بالإضافة إلى ذلك، يُعد الملعب الأكبر من حيث سعة الجماهير، حيث تبلغ 20,280 مقعد.

وقبل بدء مباراة الهلال والنصر، في كأس موسم الرياض لكرة القدم، تسلم كل من تركي آل الشيخ وفهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس نادي الهلال على التوالي، الشهادتين.

تركي آل الشيخ وفهد بن نافل

وافتتح ملعب المملكة أرينا الهلال في 29 يناير الماضي، وشهد أول مباراة للفريق بفوزه 4-3 على نادي إنتر ميامي، الأمريكي ضمن كأس موسم الرياض.

وأحرز الهلال كأس موسم الرياض الودية في كرة القدم، بفوزه على غريمه النصر2-0 على ملعبه الجديد، في العاصمة السعودية.

الهلال السعودي وكأس موسم الرياض

وكان النصر بحاجة إلى التعادل، كي يحرز الكأس نتيجة فوزه الكاسح بـ 6 أهداف نظيفة في شباك إنتر ميامي، فيما كان الهلال مطالبا بالفوز بسبب فارق الأهداف.