إبراهيم عبدالله: ممدوح عباس دعم الزمالك بقوة خلال الفترة الماضية

أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المؤقتة السابق بنادي الزمالك أن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق لم يحجز على أموال النادي كما تردد في الفترة الأخيرة.

وقال إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المؤقتة السابق بنادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" جماهير نادي الزمالك يجب أن تعلم أن ممدوح عباس لم يحجز على أموال الزمالك كما ادعى البعض في السنوات الماضية في وسائل الإعلام ".

وأضاف:" ممدوح عباس من أبرز محبين نادي الزمالك وداعم له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر خلال الفترة الماضية ".