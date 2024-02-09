عاجل
غارات أمريكية بريطانية على مناطق الكثيب والجبانة والطائف باليمن
الجمعة 09 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إبراهيم عبدالله: ممدوح عباس دعم الزمالك بقوة خلال الفترة الماضية

ممدوح عباس
ممدوح عباس

أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المؤقتة السابق بنادي الزمالك أن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق لم يحجز على أموال النادي كما تردد في الفترة الأخيرة.

txt

حلمي طولان: فلوس ممدوح عباس سبب صفقات الزمالك الجديدة

وقال إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المؤقتة السابق بنادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" جماهير نادي الزمالك يجب أن تعلم أن ممدوح عباس لم يحجز على أموال الزمالك كما ادعى البعض في السنوات الماضية في وسائل الإعلام ".

 

وأضاف:" ممدوح عباس من أبرز محبين نادي الزمالك وداعم له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر خلال الفترة الماضية ".

الجريدة الورقية