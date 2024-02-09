حوار بوتين يحقق رقمًا تاريخيًا للمشاهدات على "إكس" في "ضربة" للإعلام الأمريكي

حصد حوار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المقابلة التي أجراها معه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، رقمًا تاريخيًا في عدد المشاهدات والانتشار على موقع "إكس"، في وقت قياسي جدا لا يتعدى الـ24 ساعة، الأمر الذي وصفه متابعون بأنه "ضربة للإعلام الأمريكي".

وحسب سبوتنيك، وصل عدد مشاهدات حوار بوتين الذي نشره الصحفي الأمريكي خلال 8 ساعات من نشره إلى لحظة كتابة المقال، إلى أكثر من 65 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون إعجاب و187 ألف مشاركة و40 ألف تعليق، مع ملاحظة أن هذه الأرقام في ازدياد مستمر.

في حين حصد مقطع الفيديو السابق الذي أعلن فيه كارلسون عن اللقاء، خلال 24 ساعة، أكثر من 107 مليون مشاهدة و607 آلاف إعجاب و170 ألف مشاركة و56 ألف تعليق.

لم يحصد اللقاء مشاهدات فقط، أي يتصدر الفيديوهات في العالم من حيث الأشخاص الذين شاهدوه، بل حصد النسبة الأكثر والأوسع انتشارا، وعلى الرغم من أن البعض يخلط بين المصطلحين "المشاهدات والانتشار"، إلا أن الأخير يشير إلى عدد الوكالات أو المنصات الإعلامية أو الأشخاص الذين أخذوا المقاطع وشاركوها على منصاتهم الشخصية أو العامة، وهو ما لوحظ في لقاء بوتين، حيث انتشرت مقاطع من اللقاء في جميع أنحاء العالم، ومنها العالم العربي، في وقت قياسي، حتى أن إيلون ماسك، رجل الأعمال الأمريكي ومالك منصة "إكس" أو (تويتر سابقا) قد شارك الفيديو.

وقد يظن البعض أن هذه الأرقام تعتبر قليلة على "إكس"، لكن إذا علمت أن الفيديو الأكثر مشاهدة على المنصة للعام الماضي على سبيل المثال، وكان للنجم ليونيل ميسي، قد حصد 19.4 مليون مشاهدة فقط.

نشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.

نُشر الفيديو على حساب كارلسون في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وعلى قناته في "يوتيوب"، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالصحفي.