عاجل
غارات أمريكية بريطانية على مناطق الكثيب والجبانة والطائف باليمن
الجمعة 09 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إبراهيم عبدالله: مجلس حسين لبيب تسلم تركة ثقيلة في الزمالك

إبراهيم عبد الله
إبراهيم عبد الله

أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المؤقتة السابق بنادي الزمالك أن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء اختار قائمة مثالية لخدمة النادي لسنوات قادمة.

txt

حسين لبيب: الزمالك حقق فى الصفقات أكثر من المتوقع

وقال إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المؤقتة السابق بنادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تسلم تركة ثقيلة في النادي وما لا يعلمه البعض أن مجلس "لبيب" تسلم المهمة بمديونية بلغت مليار و200 مليون جنيه".

 

وأضاف:" حسين لبيب اختار قائمة مثالية لخدمة الزمالك ونجح في حل معظم الأزمات المالية والتعاقدية وأزمة القيد وسداد مبلغ كبير لحل الأزمة ".

الجريدة الورقية