كواليس دراما رمضان ٢٠٢٤

يواصل الفنان فتحى عبدالوهاب تصوير مسلسله الجديد «الحشاشين» الذى يشارك بطولته مع الفنان كريم عبدالعزيز، والمقرر عرضه فى دراما رمضان 2024.

فتحى عبدالوهاب يجسد شخصية جديدة ومختلفة، حيث يقدم شخصية «وزير الملك» ضمن أحداث المسلسل، ومن المقرر استمرار التصوير حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان.

<< يواصل الفنان محمد علاء، تصوير مشاهده فى مسلسل «صيد العقارب» 2024، ويجسد محمد علاء شخصية زوج غادة عبدالرازق خلال أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى، والعمل من تأليف باهر دويدار، وتدور قصة المسلسل حول امرأة تعرضت للظلم من بعض الأشخاص فى عملها المستقل، لتتحول إلى شخصية أخرى وتقوم بدورها الفنانة غادة عبدالرازق، بطلة المسلسل، حيث تدخل فى صراع مع الفنان رياض الخولى.

<< يشارك الفنان حمادة هلال مع جمهوره جزءاً جديداً من مسلسل «المداح» بعد نجاح الأجزاء التى عرضت خلال رمضان عدة أعوام، وتتنوع الأحداث بين الدراما الاجتماعية والدينى والأكشن والتاريخى والكوميدى.

<< يقدم الفنان يحيى الفخرانى مسلسله «عتبات البهجة» ويشاركه البطولة صلاح عبدالله، جومانا مراد، خالد شباط، عنبة، هشام إسماعيل، صفاء الطوخى، حازم إيهاب، سما إبراهيم، والمسلسل من إخراج مجدى أبوعميرة وإنتاج جمال العدل.

<< يصور فريق عمل مسلسل «نعمة الأفوكاتو» المشاهد الداخلية فى منطقة روض الفرج وتدور أحداث المسسل حول شخصية محامية تدعى نعمة أبوعلب.

<< تجتمع منة فضالى وأحمد زاهر من جديد فى رمضان من خلال مسلسل «إمبراطورية ميم» الذى يقوم ببطولته خالد النبوى.