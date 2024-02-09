650 ألف جنيه ارتفاعاً في أسعار تويوتا كورولا 2024 من اليوم

أعلنت مجموعة تويوتا مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات تويوتا في السوق المحلية والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم 9 فبراير. ووفقاً للقائمة السعرية الصادرة عن "تويوتا مصر"، فإن أسعار تويوتا كورولا 2024 بجميع فئاتها شهدت ارتفاعاً بدايةً من اليوم.

بحسب المعلن فإن مقدار الزيادة الجديدة على السيارة تويوتا كورولا وصلت إلى 650 ألف جنيه.

أسعار تويوتا كورولا 2024

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية في السطور التالية الأسعار الجديدة للسيارة تويوتا كورولاً بدايةً من اليوم.

أسعار تويوتا كورولا 2024 الفئة الأوزلى

- الفئة الأولى من تويوتا كورولا 2024 أصبح سعرها مليون و475 ألف جنيه بدلاً من 925 ألف جنيه بزيادة مقدارها 550 ألف جنيه

أسعار تويوتا كورولا 2024 الفئة الثانية

- الفئة الثانية من تويوتا كورولا 2024 أصبح سعرها مليون و640 ألف جنيه بدلاً من 990 ألف جنيه بزيادة مقدارها 650 ألف جنيه

أسعار تويوتا كورولا 2024 الفئة الثالثة

- الفئة الثالثة من تويوتا كورولا 2024 أصبح سعرها مليون و750 ألف جنيه بدلاً من مليون و100 ألف جنيه بزيادة مقدارها 650 ألف جنيه

أسعار تويوتا كورولا 2024 الفئة الرابعة

- الفئة الرابعة من تويوتا كورولا 2024 أصبح سعرها مليون و800 ألف جنيه بدلاً من مليون و150 ألف جنيه بزيادة مقدارها 650 ألف جنيه

أسعار تويوتا كورولا 2024 الفئة الخامسة

- الفئة الخامسة من تويوتا كورولا 2024 أصبح سعرها مليون و850 ألف جنيه بدلاً من مليون و200 الف جنيه بزيادة مقدارها 650 ألف جنيه

ينتمي طراز تويوتا كورولا لفئة السيارات السيدان، وتأتي السيارة مزوَّدة بمحرك 1600 سي سي، بقوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر. وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، يبلغ متوسط استهلاك كورولا السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات تويوتا كورولا بداية من الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، منها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP».

ودعمت تويوتا كورولا ببعض التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أتوماتيك، وزجاج كهربائي، وشاشة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة، مرايات جانبية كهربائية، وجنوط 15 بوصة، وغيرها».