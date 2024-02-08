الأربعاء.. مؤتمر صحفي لاتحاد الكرة لتقديم حسام حسن

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات الماضية تقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن، يوم الأربعاء القادم ويأتي ذلك بعد الإعلان رسميًا عن تعيين التوأم لقيادة المنتخب، وعقد جلسة أمس مع إبراهيم حسن ووليد بدر إداري الفريق من أجل الأمور التنسيقية والإدارية.

و يكون هناك اجتماع رسمي من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن خاصةً أن باقي أفراد الجهاز غاب عن اجتماع الأمس كونه تنسيقي وإداري أكثر.

ويضم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر كل من حسام حسن مديرا فنيا وإبراهيم حسن مديرا للكرة وطارق سليمان مدربا وسعفان الصغير مدربا للحراس ووليد بدر المدير الإداري.

ويتواجد حسام حسن في الوقت الحالي بالمملكة العربية السعودية، لحضور مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس موسم الرياض.

حسام حسن مع تركى آل الشيخ و ميدو على هامش نهائي الرياض

ظهر حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بصحبة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي في ملعب المملكة أرينا قبل نهائي كأس موسم الرياض الذي يجمع النصر والهلال.

ولبّى حسام حسن وأحمد حسام ميدو ، دعوة من المملكة العربية السعودية، لحضور نهائي كأس موسم الرياض، الذي يقام اليوم الخميس بين النصر والهلال حيث يشهد تكريم عدد من اساطير العرب ومن بينهم حسام حسن.