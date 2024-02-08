انتهاء إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس والجامعات

انتهت اليوم الخميس، الموافق 8 فبراير، إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لطلاب المدارس والجامعات.

واستعدت المدارس والجامعات لاستقبال الطلاب في جميع الفرق الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

وانتهت أغلب الجامعات من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول قبل بدء التسجيل للمواد الدراسية لجميع الفرق.

وأعلنت المديريات التعليمية في جميع المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول وجميع صفوف النقل.

وبدأت إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 يوم يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 في المدارس بمختلف أنواعها على مستوى الجمهورية.

وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس والجامعات للعام الدراسي 2023-2024 يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

عودة الطلاب إلى المدارس والجامعات

ويعود الطلاب بجميع الصفوف إلى المدارس والجامعات لبدء الفصل الدراسي الثاني بعد غد السبت الموافق 10 فبراير 2024 في جميع أنحاء الجمهورية.

وتنتظم الدراسة في المدارس والجامعات بدءًا من يوم السبت في المحافظات التي تعمل في هذا اليوم، ويوم الأحد في المحافظات التي تحصل على إجازة يوم السبت.

الجدول الزمني للعام الدراسي في المدارس

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي في المدارس 2024 لجميع المراحل التعليمية يوم 4 يناير 2024.

كما انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية وجدارات صفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية يوم 9 يناير 2024.

وتبدأ رسميًا إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت المقبل، الموافق 27 يناير 2024، وتمتد لمدة أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.



وينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وينتهي يوم السبت 8 يونيو 2024، ويبلغ عدد الأسابيع في العام الدراسي الجديد 35 أسبوعًا.



وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024 .



وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024، على أن يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.



وتعد فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.



