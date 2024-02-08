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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الغربية يتابع ازالة ٣٤ حالة تعدي حملات الموجه ٢٢ لإزالة التعديات

بوابة الوفد الإلكترونية

 

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته  على مدار الساعة لحملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة والتي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الازالة فتمكنت الوحدات المحلية من ازالة ١٠ حالات بناء مخالف على مساحة ٣٦٣ م٢ و ٢١ حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة ٧ قيراط و ٢٠ سهم . 
فضلا عن ازالة حالة تعدي على الاراضي الزراعية الخاصة على مساحة ١٢٤م٢ ومتغيرين مكانين .

الجريدة الورقية