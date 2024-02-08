ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بمكياج ناعم وإطلالة شتوية جذابة

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام مستعرضة جمال ملامحها بمكياج ناعم ولوك شتوي أنيق.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بالأسود الساحر في أحدث ظهور

وظهرت ياسمين الخطيب بإطلالة جذابة، مرتدية بنطلون أسود مصنوع من الجلد، ونسقت عليه توب مكشوف نفس اللون، ومعطف طويل وفضفاض مصنوع من الفرو الناعم.

وانتعلت ياسمين الخطيب حذاء جلد مسطح باللون الأسود، وتزينت بخاتم مصنوع من الذهب كبير الحجم.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين الخطيب، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، فرسمت عينيها بظلال العين البنية مع الكحل الأسود، مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال ملامحها.





كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.