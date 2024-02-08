الخميس 08 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بمكياج ناعم وإطلالة شتوية جذابة

الإعلامية ياسمين
الإعلامية ياسمين الخطيب

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام مستعرضة جمال ملامحها بمكياج ناعم ولوك شتوي أنيق.

 

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بالأسود الساحر في أحدث ظهور

وظهرت ياسمين الخطيب بإطلالة جذابة، مرتدية بنطلون أسود مصنوع من الجلد، ونسقت عليه توب مكشوف نفس اللون، ومعطف طويل وفضفاض مصنوع من الفرو الناعم.

 

وانتعلت ياسمين الخطيب حذاء جلد مسطح باللون الأسود، وتزينت بخاتم مصنوع من الذهب كبير الحجم.
 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين الخطيب، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، فرسمت عينيها بظلال العين البنية مع الكحل الأسود، مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال ملامحها.


 

كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

 

مواد متعلقة

إنجي علي تهوس جمهورها بالأسود المكشوف عبر إنستجرام

عبير صبري تستعرض جمالها رفقة شقيقتها مروة في أحدث جلسة تصوير

تعرض للتنمر وحلق شعره على الهواء.. أزمات في حياة خالد سليم

إنعام الجريتلي ترفض الأعمال السينمائية لهذا السبب

البقدونس.. دواء طبيعي لجميع الأمراض| لن تتخيل فوائدها

أمينة خليل تسرق الأضواء بلوك جذاب في العرض الخاص لفيلم "أنف وثلاث عيون"

كارمن بصيبص تتألق بعيون عربية ومجوهرات إسلامية جذابة (صور)

زيت الكركديه.. يعالج حب الشباب ويقيك من الشيخوخة| فوائد مذهلة للبشرة
الجريدة الورقية