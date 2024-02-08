النيابة العامة تأمر بالتحريات وانتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات اشتعال أتوبيس أسيوط

قامت الجهات الأمنية والحماية المدنية بالتحقيق في الاشتعال المفاجئ لأتوبيس نقل داخلي بالقرب من محطة سكة حديد أسيوط، وبفضل الجهود السريعة من قبل الشرطة وفرق الإنقاذ ورجال الإطفاء تمت السيطرة على الحادث دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وقد أصدرت النيابة العامة قرارا بسرعة التحريات اللازمة لمعرفة سبب الاشتعال وملابسات الحادثة، وتم نقل الحافلة المحترقة لتقديمها للمعمل الجنائي لإجراء الفحوصات والتحليل اللازم.

تم إرسال فرقة من المباحث والمعمل الجنائي للمكان للتحقيق في ملابسات الحادث، وقد تولى رئيس المباحث، المقدم علي نصر الدين، قيادة فرقة التحقيق.

وتعاونت فرق الحماية المدنية والإسعاف والشرطة في عملية إخماد الحريق والتأكد من عدم وجود خسائر في الأرواح

يقوم فريق التحقيق بجمع الأدلة وتحليلها، واستجواب الشهود والسائق، وفحص وضع الحافلة وأسباب الحريق. وتستخدم التقنيات والأجهزة المتطورة في إجراء التحقيقات للوصول إلى نتائج دقيقة وشفافة

ومن المتوقع أن تستمر الجهود الرسمية لتحديد أسباب ومسببات هذا الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان المواطنين أثناء استخدام وسائل النقل العامة.

جانب من الحادث

جانب من الحادث

جانب من الحادث

جانب من الحادث

جانب من الحادث

جانب من الحادث

جانب من الحادث

جانب من الحادث