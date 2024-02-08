الخميس 08 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي لضمان أمن الشحن التجاري في البحر الأحمر

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

كشفت تقارير إخبارية قدمتها مجموعة "آر إن دي" RND الإعلامية الألمانية أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على تفاصيل المهمة العسكرية المشتركة لمنع هجمات الحوثيين على السفن المارة عبر البحر الأحمر.

وأضافت المجموعة نقلا عن مصادرها الخاصة: "تم الاتفاق رسميا اليوم الخميس على مهمة الاتحاد الأوروبي لضمان أمن الشحن التجاري في البحر الأحمر.

والغرض من العملية الدفاعية هو حماية السفن من هجمات المليشيات الحوثية"

وأضافت أن دول الاتحاد الأوروبي شاركت في الاتفاق العاجل حتى لا تنتظر الاجتماع الوزاري في بروكسل.

وتابعت: "الخطوة التالية هي وضع خطط دقيقة لانتشار العملية ومن سيقوم بمهام معينة، وما هو حجم منطقة العملية وفي أي مناطق في البحر الأحمر سيتم مرافقة السفن".

وفي المرحلة الأخيرة سيكون من الضروري اتخاذ قرار بشأن موعد بدء المهمة، والذي ينبغي أن يتم قبل قمة وزراء الخارجية في 19 فبراير.

وتعتزم ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا واليونان المشاركة في المهمة. وتوجد فرقاطات من فرنسا وإيطاليا في مواقعها هناك، وأرسلت هولندا سفنها قبل بضعة أيام، وألمانيا اليوم.

 

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