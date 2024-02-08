وفد رفيع المستوى من جامعة الصداقة بين الشعوب الروسية يزور مقر الأكاديمية بالإسكندرية

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبو قير وفدا من

RUDN University

رافقة المهندس النائب ايهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ Sentor/

الوفد مكون من الدكتور محمد سليم منسق مفاوضا التعاون بين جامعة رودن وجامعات مصر، خريجي جامعة رودن.



الدكتورة ماريا كوركا - مديرة إدارة التعاون الدولي في مجال العلوم والتعليم.

الدكتورة إيكاترينا مارتينا - رئيسة قسم تطوير المشاريع الدولية.

الدكتورة إينا أندرونوفا - عميد كلية الاقتصاد

الدكتورة داريا سوكولان - نائب عميد كلية الاقتصاد

وذلك للتعرف عن قرب على امكانيات الأكاديمية كجامعة تضم مجموعة من الكليات المتخصصة .

وكان في استقبال الوفد الدكتور عمرو الحلو عميد مركز الإتفاقيات والعلاقات الدولية , والدكتورة نيفين الصغير عميد كلية الإدارة بفرع الأكاديمية العربية بالعلمين والدكتور محمود البشبيشي عضو مجلس رجال الصناعة .

وتأتى تلك الزيارة تمهيدآ لتوقيع إتفاقية تعاون علمى بين جامعة الصداقة الروسية والأكاديمية العربية فى غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وقام الوفد بعمل بجولة تفقدية داخل مقر الأكاديمية تضمنت زيارة مركز القبة السماوية والذى قدم للوفد فيلما تسجيليا عن معالم مصر السياحية الى جانب فيلما تسجيليا اخر عن الأكاديمية وافرعها محليا وعربيا.

كما تعرف الوفد على الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الاكاديمية وكبريات الجامعات الدولية .

كما استقبل مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبو قير وفدا من الجامعات الروسية بتنسيق مع المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية

مكون من. تيمير أيتشيفيتش خاجوروف - النائب الأول لرئيس جامعة كوبان

إيفجينيا ميخائيلوفنا روتاي- نائب رئيس الاتصال الدولي

قسم جامعة ولاية كوبان

ناتاليا يوريفنا بيليكوفا - نائبة رئيس الجامعة للتعليم المستمر و

التعاون الدولي لجامعة كوبان الحكومية التكنولوجية

. فالنتينوفيتش جرين مكسيم- نائب رئيس الجامعة لإدارة الممتلكات في كوبان

جامعة الدولة الزراعية.

. أناستاسيا فلاديميروفنا شابوفالوفا- مدرس إدارة الممتلكات

الإدارة التحضيرية للمواطنين الأجانب في ولاية كوبان الزراعية

. أندريه أناتوليفيتش سوكينين - نائب رئيس الجامعة لتدريب الدراسات العليا

جامعة كوبان الطبية الحكومية

. آنا ألكساندروفنا بريهودكو - رئيسة المركز الدولي

تعاون جامعة كوتافين موسكو الحكومية للقانون (موسكو)؛

نينا أناتوليفنا أورلوفا- رئيس قسم الشؤون الدولية و

العلاقات الخارجية لمعهد شمال القوقاز للتعدين والمعادن

(جمهورية أوسيتيا الشمالية - ألانيا)

و جاء الوفد بصحبة عمرو حسين مسؤول العلاقات الدولية المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية

تهدف الزيارة للتعرف عن قرب على امكانيات الأكاديمية كجامعة تضم مجموعة من الكليات المتخصصة .

وكان في استقبال الوفد الدكتورعمرو الحلو عميد مركز الإتفاقيات والعلاقات الدولية , و الدكتورة نيفين الصغير عميد كلية الإدارة بفرع الأكاديمية العربية بالعلمين والدكتور محمود البشبيشي عضو مجلس رجال الصناعة .

وتأتى تلك الزيارة تمهيدآ لتوقيع إتفاقية تعاون علمى بين الجامعات الروسية والأكاديمية العربية فى غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وقام الوفد بعمل بجولة تفقدية داخل مقر الأكاديمية تضمنت زيارة مركز القبة السماوية والذى قدم للوفد فيلما تسجيليا عن معالم مصر السياحية الى جانب فيلما تسجيليا اخر عن الأكاديمية وافرعها محليا وعربيا.

كما تعرف الوفد على الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الاكاديمية وكبريات الجامعات الدولية .