الصناعات البيئية ودعم منظومة التنمية"حلقة نقاشية مع الشباب" بمدينة دشنا

شارك جهاز شئون البيئة فرع قنا، فى حلقة نقاشية نظمها مركز النيل للإعلام بقنا، حول "الصناعات البيئية ودعم منظومة التنمية" بمدينة دشنا.

تضمنت فعاليات الحلقة، مناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الشباب والفتيات، حال رغبتهم فى إنشاء مشروعات صغيرة، منها الإجراءات الروتينية، والتسويق و التمويل، والعادات والتقاليد التي تواجه بعض الفتيات فى المناطق الريفية، وارتفاع أسعار الخامات.

واستعرض المهندس أسعد محمد، رئيس قسم التوعية البيئية، بعض المهارات التي تحقق الاستدامة البيئية للأنشطة الاقتصادية المختلفة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتي تساهم في الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، و القدرة على جعل الوظيفة أو المنتج الحالي أكثر استدامة بيئية. وأشار رئيس قسم التوعية بجهاز شئون البيئة بقنا، إلى تصنيع الأعلاف و الأسمدة و المغذيات العضوية والتي يمكن تصنيعها من إعادة تدوير المتبقيات الزراعية، وأيضا من خلال مشروعات إعادة تدوير المخلفات المنزلية و الصلبة فى إنشاء منتجات صديقة للبيئة.

وأكد الدكتور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، حرص قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، على دعم الصناعة المصرية من خلال حملته المتفردة" مستقل ولادنا فى منتج بلدنا" والتى تستهدف تشجيع المنتج المصري ودعم الصناعات الحرفية واليدوية من خلال توعية المواطنين خاصة الشباب، بالفرص الاستثمارية التي توفرها المؤسسات الحكومية أو المجتمع المدني، وأهمية العمل الحر.