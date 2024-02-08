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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حضري لفائف الكفتة المحشية بالجبن وتمتعي بمذاق شهي

كفتة محشية جبنة
كفتة محشية جبنة

لفائف الكفتة المحشية بالجبن من الوصفات الشهية التي يمكنك إعدادها في العزائم فتحتوي على مذاق لذيذ، وفيما يأتي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.


 

لفائف الكفته بحشوة الجبنة

طريقة عمل لفائف الكفتة المحشية بالجبن

المقادير

- لحم مفروم : 600 غرام 

- بقسماط : ثلث كوب 

- ملح : ملعقة صغيرة 

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة 

- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة 

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة 

- البيض : 1 حبة 

- الماء : 2 ملعقة كبيرة 

- جبن الشيدر : 170 غم 

- جبن موزاريلا : 150 غرام

- صوص المعكرونة الجاهز : 2 كوب 

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة 

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة 


طريقة التحضير

سخني شواية الفرن على حرارة متوسطة.

بطني صينية الفرن بورق القصدير، وادهني الصينية بالزيت النباتي.

في وعاء، اخلطي جيداً اللحم المفروم مع البقسماط، والملح، والفلفل، وبودرة الثوم، والأوريغانو، والبيضة، والماء، حتى تمتزج المكونات.

شكلي كرات متوسطة الحجم من الخليط، ثم ابسطي الكرات واحشيها بمكعب من الجبن الشيدر وأغلقيها على شكل كرة.

ضعي الكرات المحشية في الصينية المجهزة واشويها لمدة 10 دقائق حتى تصبح بنية اللون.

ضعي كرات اللحم في مقلاة ووزعي صوص المكرونة عليها وسخنيها لمدة 10 دقائق.

اسكبي الكرات في طبق التقديم، ووزعي البقدونس والموزاريلا عليها، وقدميها ساخنة.

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