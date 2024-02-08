بين السطور

الخميس 08/فبراير/2024 - 07:23 م 2/8/2024 7:23:06 PM

سيظل القلب شغوفا بك والعقل يتجه إليك ويوجه كل الأحاسيس والمشاعر نحوك. ستظل أنت تاج الرؤوس ومهد المعرفة ومهما كثرت كل الوسائل التقنية، وطغت التكنولوجيا بكل وسائلها تظل أنت الوحيد الذى يحتضنك الجميع بين ذراعيه وبين جنبات الصدور، ستظل أنت الصديق الوفى وقت أن يحتاج إليك العقل تلتقطك الأيدى وتتلمسك برفق العاشق وتنظر إليك وتحملق فى سطورك لتنهل من كلماتك فعندما تنظر إليك العين وتبدأ فى النظر إليك تارة تضحك وتارة تبكى وتارة تستمع لصوت الجمل المدونة فى صفحاتك ونغترف جميعا من المعرفة الفياضة بصفحاتك لنعرف ما بداخلك من المعلومات. فمن منا لم يغترف من علمك فالكبير والصغير الغنى والفقير والطفل الصغير والشيخ الكبير جميعنا نختلى بك أيها الصديق ونقرأ كل سطورك وننهل من علمك. ففى كل عام يقام لك معرض دولي بالقاهرة فعلى مساحة 80 ألف متر مربع، أقيم عرسك فى 5 صالات للعرض، وشاركت 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، وزار الملايين عرسك على مدى عدة أيام. فعلاقتى بالمعرض ممتدة منذ الصغر عندما كنت أذهب مع والدى وأخى الكبير الذى علمنى شراء قصص الأطفال المجسمة من الأجنحة الأوروبية، والقصص المصرية التى كانت تباع بقرشين عن حيوانات حديقة الحيوان وماذا يأكل كل منهم واحترام الكبير بدءًا من الاب والام والمدرس وإفساح الطريق واحترام رجل المرور، وذات الرداء الأحمر والساحرة الشريرة وغير ذلك كلها كتب وقصص نمت فينا الوطنية وحب الطبيعة والمحافظة عليها، وكان لأبى الفضل فى انتقاء الكتب التى تخص الإنسان والنبات والطبيعة وقصص الأنبياء بالإضافة للموسوعة العلمية التى مازالت فى مكتبته المنزلية حتى الآن وكتب متنوعة على رأسها كتب الدكتور مصطفى محمود والعقاد والشيخ الشعراوى وغير ذلك حتى احتضن المعرض 4 كتب لى منذ العام الماضي بعناوين جواسيس الحرب والسلام. وأساتذة إبليس وقد تم ترجمته للغة الإنجليزية وفيس بوكى ونظرا لتعبى فى كتابة محتواها كنت عندما أذهب للمعرض أشعر بحنين الام التى تلتقى بأولادها، إن هذا المعرض السنوى هو امتداد للدور التنويرى الذى تقوم به مصرفى جميع العلوم والمعارف، وهو علامة على ترسيخ ريادة مصر فى كافة العلوم اللغوية، والعلوم الأدبية، والعلوم التأسيسية، كالطب، والهندسة، والفلك، والكيمياء، والصيدلية، والأنثروبولوجيا، والبيئة، والحاسب الآلى، والطب وفى الرياضيات والجغرافيا والتاريخ والفلسفة وسائر العلوم من مؤلفات ومجلدات وكتب، وما قدمه مجمع اللغة العربية بالمعرض هذا العام ويتعلق ببعض أجزاء المعجم الكبير يؤرخ للسيرة العلمية لكل أعضاء المجمع منذ إنشائه قبل أكثر من تسعين سنة، ثم معاجم تتعلق بالجغرافيا وتتعلق ببعض العلوم الأخرى التى صدرت هذا العام لأول مرة، كما شارك الأزهر الشريف للعام الثامن بجناحٍ خاصٍّ انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام، عزيزى الكتاب ستظل متربعا فى القلوب والعقول وعلى عرش الثقافة وسيظل الجميع يحتضنك.