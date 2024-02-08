حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بدشنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، اليوم الخميس، برئاسة عبداللاه الخبير و قاسم عبدالراضى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدوله بمركز دشنا.

وأسفرت تلك الحملات التي نفذتها الوحدة المحلية بنطاق المركز عن إزالة ١٣ حالات تعد مخالف للقانون على مساحة ٢٣ قيراط.

من جانبه أكد عبداللاه خبير رئيس المركز أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

تأتى هذه الحملات طبقا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع أى تعد جديد نهائيا وإزالته فورا فى المهد. وبالتعاون بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.